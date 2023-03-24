Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рада Європи оцінила прогрес України в протидії корупції: якого висновку дійшли

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рада Європи оцінила прогрес України в протидії корупції: якого висновку дійшли

Фото: pixabay.com

Рада Європи визнала прогрес України в протистоянні корупції.

Члени-країни, які входять до складу Ради Європи, визнали прогрес нашої держави в подоланні корупції серед депутатів, суддів та прокурорів.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на опублікований звіт.

Як зазначається, ще у 2017 році Україні надали рекомендації щодо подолання запобігання корупції в країні. Група, яка займається антикорупційним моніторингом, дійшла висновку, що Київ досяг покращень, виконавши задовільно 15 з 31 рекомендації. Ще дев’ять були виконані частково. Проте сім не виконали зовсім.

“Недивлячись на воєнний стан, Україна продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO”, - йдеться у звіті.

Однак основна робота - ще попереду.

“Своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку”, - зазначили в звіті.

Додамо, що у 2022 році висновок групи був “глобально незадовільним”. Наступний звіт планується оприлюднити через рік.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму, на ухваленні якої наполягали країни ЄС та G7.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
320
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація