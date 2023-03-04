Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму, на ухваленні якої наполягали країни ЄС та G7

Уряд 4 березня затвердив Державну антикорупційну програму, на ухваленні якої наполягали країни ЄС та G7.

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму, що містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури. Сьогодні уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію", - повідомив очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що такий важливий документ "повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень", тому уряд працюватиме в цьому питанні з парламентом, а також із іншими стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.

Прем’єр-міністр також додав, що Комісія також визначила і подала до КМУ свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора НАБУ, тож "Уряд на найближчому засіданні затвердить директора бюро".

Зазначимо, у Європейському парламенті сподіваються, що переговори стосовно вступу України до Євросоюзу почнуться цього року.

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