"Арсенал" із Зінченком здійснив суперкамбек, "Челсі" без Мудрика перервав свою жахливу серію в АПЛ

"Каноніри" у феєричному матчі здолали команду ще одного українця Іллі Забарного.
В рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" драматично переміг "Борнмут" (3:2), а "Челсі" на власному полі обіграв "Лідс" (1:0).
"Каноніри" пропустили дуже швидкий м'яч – вже на 9-й секунді поєдинку відзначився Філіп Біллінг. Після перерви гості подвоїли свою перевагу – Маркос Сенесі забив на 57-й хвилині.
Однак команда Мікеля Артети змогли оформити неймовірний камбек. На 62-й хвилині Томас Партей скоротив відставання "гармашів", а ще за вісім хвилин Бен Вайт відновив паритет у зустрічі.
Перемогу лондонцям приніс Рісс Нелсон красивим ударом після розіграшу кутового на 90+7-й хвилині.
Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко провів на полі повний матч, тоді як його співвітчизник Ілля Забарний не потрапив до заявки "вишень" на цю гру через травму.
- "Арсенал" (63 очки) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на 5 балів. "Борнмут" (21 пункт), йде в зоні вильоту на 19-й позиції.
- У наступному турі Зінченко і Ко 12 березня на виїзді зіграють проти "Фулгема". Команда Забарного днем раніше прийме "Ліверпуль".
У паралельному матчі "Челсі" на своєму полі переміг "Лідс" завдяки єдиному голу, який на 53-й хвилині забив Веслі Фофана.
Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик весь поєдинок провів на лавці для запасних.
Таким чином, "пенсіонери" перервали свою безвиграшну серію в чемпіонаті Англії, яка тягнулася від середини січня та налічувала п'ять матчів.
- "Челсі" (34 очки) посідає десяте місце в АПЛ. "Лідс" з 22 балами розташовується на 17-й сходинці.
- У наступному турі команда Грема Поттера 11 березня в гостях зустрінеться з "Лестером", а "павичі" того ж дня прийматимуть "Брайтон".
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