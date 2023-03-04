"Арсенал" із Зінченком здійснив суперкамбек, "Челсі" без Мудрика перервав свою жахливу серію в АПЛ

"Каноніри" у феєричному матчі здолали команду ще одного українця Іллі Забарного.

В рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" драматично переміг "Борнмут" ( 3:2 ), а "Челсі" на власному полі обіграв "Лідс" ( 1:0 ).

"Каноніри" пропустили дуже швидкий м'яч – вже на 9-й секунді поєдинку відзначився Філіп Біллінг. Після перерви гості подвоїли свою перевагу – Маркос Сенесі забив на 57-й хвилині.

Однак команда Мікеля Артети змогли оформити неймовірний камбек. На 62-й хвилині Томас Партей скоротив відставання "гармашів", а ще за вісім хвилин Бен Вайт відновив паритет у зустрічі.

Перемогу лондонцям приніс Рісс Нелсон красивим ударом після розіграшу кутового на 90+7-й хвилині.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко провів на полі повний матч, тоді як його співвітчизник Ілля Забарний не потрапив до заявки "вишень" на цю гру через травму.

"Арсенал" (63 очки) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на 5 балів. "Борнмут" (21 пункт), йде в зоні вильоту на 19-й позиції.

У наступному турі Зінченко і Ко 12 березня на виїзді зіграють проти "Фулгема". Команда Забарного днем раніше прийме "Ліверпуль".

У паралельному матчі "Челсі" на своєму полі переміг "Лідс" завдяки єдиному голу, який на 53-й хвилині забив Веслі Фофана.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Таким чином, "пенсіонери" перервали свою безвиграшну серію в чемпіонаті Англії, яка тягнулася від середини січня та налічувала п'ять матчів.

"Челсі" (34 очки) посідає десяте місце в АПЛ. "Лідс" з 22 балами розташовується на 17-й сходинці.

У наступному турі команда Грема Поттера 11 березня в гостях зустрінеться з "Лестером", а "павичі" того ж дня прийматимуть "Брайтон".

Читайте також:

"Манчестер Сіті" розібрався з "Ньюкаслом" і наблизився до "Арсенала" в АПЛ

Від поразки не врятував: Циганков віддав асист у третьому поспіль матчі "Жирони" в Ла Лізі (відео)

"Динамо" зазнало сенсаційної поразки в першому офіційному матчі 2023 року