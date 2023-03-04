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"Арсенал" із Зінченком здійснив суперкамбек, "Челсі" без Мудрика перервав свою жахливу серію в АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Арсенал" із Зінченком здійснив суперкамбек, "Челсі" без Мудрика перервав свою жахливу серію в АПЛ

Фото: Associated Press

"Каноніри" у феєричному матчі здолали команду ще одного українця Іллі Забарного.

В рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" драматично переміг "Борнмут" (3:2), а "Челсі" на власному полі обіграв "Лідс" (1:0).

"Каноніри" пропустили дуже швидкий м'яч – вже на 9-й секунді поєдинку відзначився Філіп Біллінг. Після перерви гості подвоїли свою перевагу – Маркос Сенесі забив на 57-й хвилині.

Однак команда Мікеля Артети змогли оформити неймовірний камбек. На 62-й хвилині Томас Партей скоротив відставання "гармашів", а ще за вісім хвилин Бен Вайт відновив паритет у зустрічі.

Перемогу лондонцям приніс Рісс Нелсон красивим ударом після розіграшу кутового на 90+7-й хвилині.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко провів на полі повний матч, тоді як його співвітчизник Ілля Забарний не потрапив до заявки "вишень" на цю гру через травму.

  • "Арсенал" (63 очки) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на 5 балів. "Борнмут" (21 пункт), йде в зоні вильоту на 19-й позиції.
  • У наступному турі Зінченко і Ко 12 березня на виїзді зіграють проти "Фулгема". Команда Забарного днем раніше прийме "Ліверпуль".

У паралельному матчі "Челсі" на своєму полі переміг "Лідс" завдяки єдиному голу, який на 53-й хвилині забив Веслі Фофана.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Таким чином, "пенсіонери" перервали свою безвиграшну серію в чемпіонаті Англії, яка тягнулася від середини січня та налічувала п'ять матчів.

  • "Челсі" (34 очки) посідає десяте місце в АПЛ. "Лідс" з 22 балами розташовується на 17-й сходинці.
  • У наступному турі команда Грема Поттера 11 березня в гостях зустрінеться з "Лестером", а "павичі" того ж дня прийматимуть "Брайтон".

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Дата публікації
Перегляди
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