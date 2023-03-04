"Арсенал" с Зинченко совершил суперкамбэк, "Челси" без Мудрика прервал свою ужасную серию в АПЛ

"Канониры" в феерическом матче одолели команду еще одного украинца Ильи Забарного.
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" драматично победил "Борнмут" (3:2), а "Челси" на собственном поле обыграл "Лидс" (1:0).
"Канониры" пропустили очень быстрый мяч – уже на 9-й секунде поединка отличился Филипп Биллинг. После перерыва гости удвоили свое преимущество – Маркос Сенеси забил на 57-й минуте.
Однако команда Микеля Артеты смогли оформить невероятный камбэк. На 62-й минуте Томас Партей сократил отставание "пушкарей", а еще через восемь минут Бен Уайт восстановил паритет во встрече.
Победу лондонцам принес Рисс Нелсон красивым ударом после розыгрыша углового на 90+7-й минуте.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко провел на поле полный матч, тогда как его соотечественник Илья Забарный не попал в заявку "вишен" на эту игру из-за травмы.
- "Арсенал" (63 очка) продолжает лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на 5 баллов. "Борнмут" (21 пункт) идет в зоне вылета на 19-й позиции.
- В следующем туре Зинченко и Ко 12 марта на выезде сыграют против "Фулхэма". Команда Забарного днем ранее примет "Ливерпуль".
В параллельном матче "Челси" на своем поле победил "Лидс" благодаря единственному голу, который на 53-й минуте забил Уэсли Фофана.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик весь поединок провел на скамейке запасных.
Таким образом, "пенсионеры" прервали свою безвыигрышную серию в чемпионате Англии, которая длилась с середины января и насчитывала пять матчей.
- "Челси" (34 очка) занимает десятое место в АПЛ. "Лидс" с 22 баллами располагается на 17-й строчке.
- В следующем туре команда Грэма Поттера 11 марта в гостях встретится с "Лестером", а "павлины" в тот же день будут принимать "Брайтон".
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