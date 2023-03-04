Зеленський звернувся до українців: висловився про фронт і змістовну співпрацю з ЄС

Президент України Володимир Зеленський анонсував змістовну співпрацю з інституціями ЄС та відзначив захисників Бахмута.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 березня.

Після сьогоднішньої зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою Зеленський заявив, що цього року співпраця України з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року.

"Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям у Європі, тим, хто допомагає Україні на шляху інтеграції", – розповів президент.

Він також подякував кожному і кожній, хто воює за Україну, захищає кордон та утверджує справедливість для держави своєю влучністю на полі бою – хто відповідає окупанту активним вогнем на терор. Зеленський зазначив, що вранці був на зв’язку з командувачами і наголосив, що фронт – це перший пріоритет.

"Особливо відзначу бійців, які захищають Бахмут. Зокрема, воїнів 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 67-ї та 93-ї окремих механізованих бригад і 77-ї окремої аеромобільної бригади. Дякую вам, хлопці!" – сказав глава держави.

Президент також поінформував про результати засідання у Львові Конгресу місцевих та регіональних влад України: "Головні питання – безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція. Все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки наших людей – в усіх сенсах слова "безпека".

Зеленський повідомив – було домовлено, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про держбюджет будуть запропоновані Верховній Раді.

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"Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналось із засіданням Конгресу, затвердив Державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству – більше можливостей для взаємодії з державою", – розповів глава держави.

Продовжує у Львові роботу й конференція United for Justice. У її межах 4 березня відбулося кілька панельних дискусій, зокрема про розслідування, покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, скоєні на окупованій території.

"Світ уже допомагає нам із цими розслідуваннями. Але, звичайно, треба зробити ще дуже-дуже багато. Не лише щоб встановити всіх злочинців, не лише щоб покарати їх, а й щоб допомогти людям, які зазнали знущань, подолати цей удар і повернутися до нормального життя", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Мецола висловила сподівання, що переговори щодо вступу України до Євросоюзу почнуться цього року. Президентка ЄП вражена "прогресом, якого досягнула Україна щодо рекомендацій Єврокомісії".

Напередодні депутат Європарламенту, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс припустив, що Україна може стати повноправним членом ЄС 2029 року.

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