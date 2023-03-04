Енергетичний шантаж з боку Росії провалився - Єврокомісія

Минулого року Росія повністю зупинила остачання газу до Європи через газогін "Північний потік".

У Єврокомісії вважають, що Росія провалила так званий енергетичний шантаж.

Про це повідомляє Єврокомісія у Твіттері.

"Енергетичний шантаж з боку Росії провалився. Завдяки зусиллям громадян і бізнесу ЄС ми скоротили споживання газу на 19%. А наші газосховища поки що заповнені на 62%", – заявили в ЄК.

Зазначається, що європейській єдності та розумній енергетичній політиці Євросоюз зміцнює свою енергетичну незалежність. Минулого року Росія повністю зупинила остачання газу до Європи через газогін "Північний потік", що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС.

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Нагадаємо, п осли ЄС, які ведуть переговори про наступний пакет санкцій у Брюсселі, 15 лютого розглянули список товарів, які більше не експортуватимуться до Росії. Весь перелік заборон вмістився на 146 сторінках. До нього, зокрема, входять унітази.