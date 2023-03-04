Коли ЗСУ можуть почати контрнаступ – військовий експерт назвав місяць

Збройні сили України можуть розпочати контрнаступальні дії вже у квітні цього року, після Великодня.

Таку думку висловив військовий експерт та полковник ЗСУ Роман Світан, пише УНІАН.

"Я думаю, що у квітні вже почнуться наші контрнаступальні дії. Швидше за все навіть краще їх починати, напевно, після середини квітня. Це прив'язуватися до Великодня треба. Великдень якось відрізає певний період холодів і вмикається сухий період, саме весняний. Тобто Великдень у нас десь в районі 16-го квітня, а ось в залежності від погоди в другій декаді квітня може бути наш контрнаступ", – вважає експерт.

Роман Світан підкреслив, що починати наступ краще тоді, коли погода суха, адже чорнозем на Донбасі такий, що "танк може по саму башту опинитися в багнюці". Те ж стосується і приазовських степів.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Україна готується до контрнаступу, який може розпочатися навесні. До країни вже почали надходити танки з нового пакету західної військової допомоги, крім того, триває створення нових добровольчих формувань.

Видання The New York Times писало, що українська армія відпрацювала сценарії весняного контрнаступу, який скоро розпочнеться.

Радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров дав новий прогноз щодо закінчення бойових дій в Україні. На його думку, війна Росії може тривати ще щонайменше один рік.

Військовий оглядач та ексрадник ОП Олексій Арестович також прогнозує, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися в середині квітня.

У ГУР говорять, що українські військові готові до контрнаступу, і надання військової допомоги Заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні його термінів.

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