ЗСУ готуються до контрнаступу: аналітики зі США окреслили терміни

Українські військові готуються до контрнаступу. Швидше за все, це може статися вже навесні 2023 року.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

В ISW звернули увагу, що українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України звільнити окуповані території.

Зокрема, заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявляв, що українські війська будуть готові до контрнаступу навесні 2023 року, а стратегічною метою України є розділення російського фронту між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною Росії.

Фахівці Інституту зауважили, що ці заяви з'явилися після того, як західні ЗМІ та офіційні особи почали висловлювати сумніви щодо здатності України вести контрнаступ і в тому, що Захід зможе надати їй необхідну довгострокову військову допомогу.

Втім, на думку представника ГУР, українські військові готові до контрнаступу, і н адання військової допомоги Заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні термінів українського контрнаступу.

"Українські військові продовжують реагувати на занепокоєння Заходу щодо можливостей України та припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес теж вважає, що контрнаступ Збройних Сил України може розпочатися навесні.

За даними Politico, Білий дім радить Україні швидше починати контрнаступ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснював, що ЗСУ щодня проводять контрнаступальну операцію на лівобережній Херсонщині, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, однак наразі це не активна фаза цієї операції. Коли ж настане активна фаза контрнаступу – знають лише в Генштабі ЗСУ.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ.

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