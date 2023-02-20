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Білий дім радить Україні швидше починати контрнаступ – Politico

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1588
Час на прочитання
2 хв
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Білий дім радить Україні швидше починати контрнаступ – Politico

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Україна має закріпити свої успіхи боротьби з російськими загарбниками.

Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, щоб закріпити свої успіхи на полі бою.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.  

За словами чиновників, Білий дім рекомендував команді президента України Володимира Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона та Європи надходять безперешкодно.

Водночас, як пише видання, є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".

Нагадаємо, Володимир Зеленський сказав, що перемога України "буде історичною". Війна, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, має закінчитися перемогою України і вкрай важливо не допустити замороження бойових дій.

Контрнаступ ЗСУ

Україні для успішного контрнаступу, який може статися вже влітку, потрібні оперативні поставки озброєння і правильна стратегія. Про це заявив генерал, командувач США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, колишній очільник ЦРУ Девід Петреус.

Військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ ЗСУ почнеться раніше, ніж цього очікують. 

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Збройні сили України можуть розпочати контрнаступ у два способи – це наступ і відсікання угропування російських військ від кордону Російської Федерації. Другий – розсікання навпіл російського угруповання з виходом на Азовське узбережжя, із Запорізької або Донецької областей. 

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для повноцінного підготування до деокупації територій держави знадобиться декілька місяців. 

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Дата публікації
Перегляди
1588
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