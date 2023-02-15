Резніков повідомив, коли Україна буде готова до деокупації територій

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для повноцінного підготування до деокупації територій держави знадобиться декілька місяців.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ" за підсумками дев’ятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Резніков сказав, що українські військові мають завдання виконувати те, що сплановане Генштабом ЗСУ. І це завдання спрямоване передусім на деокупацію тимчасово захоплених територій України.

"Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", – поінформував міністр.

Щодо постачання до України військової техніки, то за словами Резнікова, це залежить передусім від терміну навчання українських військових. Очільник Міноборони наголосив, що техніка "не може зайти просто так".

Нагадаємо, джерела в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що навесні настане переламний момент у війні в Україні. Тоді очікується як наступ російських військ, так і контрнаступ захисників України.

Зауважимо, після засідання у форматі "Рамштайн" очільник Міноборони США Ллойд Остін озвучив список зброї і техніки, які отримає Україна для весняного наступу.

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