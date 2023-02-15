Резников сообщил, когда Украина будет готова к деоккупации территорий

По словам министра, поставка военной техники зависит прежде всего от срока обучения украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для полноценной подготовки к деоккупации территорий государства уйдет несколько месяцев.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу" по итогам девятой встречи в формате "Рамштайн".

Резников сказал, что у украинских военных задача выполнять то, что спланировано Генштабом ВСУ. И эта задача направлена, прежде всего, на деоккупацию временно захваченных территорий Украины.

"Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", – проинформировал министр.

Что касается поставки в Украину военной техники, то, по словам Резникова, это зависит прежде всего от срока обучения украинских военных. Глава Минобороны подчеркнул, что техника "не может зайти просто так".

Напомним, источники в администрации президента США Джо Байдена полагают, что весной наступит переломный момент в войне в Украине. Тогда ожидается как наступление российских войск, так и контрнаступление защитников Украины.

Заметим, что после заседания в формате "Рамштайн" глава Минобороны США Ллойд Остин озвучил список оружия и техники, которые получит Украина для весеннего наступления.

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