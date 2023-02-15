Можно ли приготовить сырники без муки и манки

Для тех, кто следит за фигурой, рецепт вкусных сырников без муки и манки в материале ТСН.ua

Превратить надоевший сухой сыр, долго пролежавший в холодильнике в самые нежные сырники — гениальное решение. Ведь в таком виде этот продукт всегда съедается через две секунды. Но наличие в составе классического рецепта сырников муки может серьезно расстроить следящих за фигурой. Поэтому предлагаем хорошую альтернативу такому рецепту, в котором вместо муки и манки можно успешно использовать овсяные хлопья. Структура останется та же, а вот пользы для организма будет гораздо больше.

Ингредиенты для приготовления сырников:

овсяные хлопья – 5 ст. л,

сыр – 200 г,

яйцо – 1 шт.,

сахар –1 ст. л,

соль — щепотка,

ванилин, корица — по вкусу,

масло для жарки – 1 ст. л.

Как приготовить сырники из овсяных хлопьев.

3-4 ложки овсяных хлопьев измельчите блендером, остальные хлопья для панировки.

Перетрите творог, добавьте к нему измельченные хлопья, перемешайте.

Вбейте в смесь куриное яйцо, всыпьте сахар, корицу, ванилин, щепотку соли, тщательно перемешайте. Оставьте на 15 минут, чтобы масса набухла.

Сформируйте аккуратные круглые сырники, погрузите их в овсяные хлопья, которые остались для панировки и жарьте на растительном масле до хорошей корочки.

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