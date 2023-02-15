Чи можна приготувати сирники без борошна та манки

Перетворити набридлий сухий сир, який довго пролежав в холодильнику на найніжніші сирники — геніальне рішення. Адже в такому вигляді цей продукт завжди з'їдається за дві секунди. Але наявність у складі класичного рецепта сирників муки може серйозно засмутити тих, хто стежить за фігурою. Тому пропонуємо хорошу альтернативу такому рецепту, в якому замість муки та манки можна успішно використовувати вівсяні пластівці. Структура залишиться та сама, а ось користі для організму буде набагато більше.

Інгредієнти для приготування сирників:

вівсяні пластівці - 5 ст. л,

сир - 200 г,

яйце - 1 шт.,

цукор -1 ст. л,

сіль — дрібка,

ванілін, кориця — на смак,

олія для смаження - 1 ст. л.

Як приготувати сирники з вівсяних пластівців

3-4 ложки вівсяних пластівців подрібніть блендером, решту пластівців для панірування.

Перетріть сир, додайте до нього подрібнені пластівці, перемішайте.

Вбийте до суміші куряче яйце, всипте цукор, корицю, ванілін, дрібку солі, ретельно перемішайте. Залиште на 15 хвилин, щоб маса набухла.

Сформуйте акуратні круглі сирники, занурить їх у вівсяні платівці, які залишились для панірування та смажте на олії до гарної скоринки.

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