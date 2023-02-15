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Чи можна приготувати сирники без борошна та манки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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403
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Чи можна приготувати сирники без борошна та манки

Сирники без брошна

Для тих, хто стежить за фігурою рецепт смачних сирників без борошна та манки в матеріалі ТСН.ua

Перетворити набридлий сухий сир, який довго пролежав в холодильнику на найніжніші сирники — геніальне рішення. Адже в такому вигляді цей продукт завжди з'їдається за дві секунди. Але наявність у складі класичного рецепта сирників муки може серйозно засмутити тих, хто стежить за фігурою. Тому пропонуємо хорошу альтернативу такому рецепту, в якому замість муки та манки можна успішно використовувати вівсяні пластівці. Структура залишиться та сама, а ось користі для організму буде набагато більше.

Інгредієнти для приготування сирників:

  • вівсяні пластівці - 5 ст. л,
  • сир - 200 г,
  • яйце - 1 шт.,
  • цукор -1 ст. л,
  • сіль — дрібка,
  • ванілін, кориця — на смак,
  • олія для смаження - 1 ст. л.

Як приготувати сирники з вівсяних пластівців

  • 3-4 ложки вівсяних пластівців  подрібніть блендером, решту пластівців для панірування. 
  • Перетріть сир, додайте до нього подрібнені пластівці, перемішайте. 
  • Вбийте до суміші куряче яйце, всипте цукор, корицю, ванілін, дрібку солі, ретельно перемішайте. Залиште на 15 хвилин, щоб маса набухла.
  • Сформуйте акуратні круглі сирники, занурить їх у вівсяні платівці, які залишились для панірування та смажте на олії до гарної скоринки.

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Дата публікації
Перегляди
403
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