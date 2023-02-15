Чи можна приготувати сирники без борошна та манки

Для тих, хто стежить за фігурою рецепт смачних сирників без борошна та манки в матеріалі ТСН.ua
Перетворити набридлий сухий сир, який довго пролежав в холодильнику на найніжніші сирники — геніальне рішення. Адже в такому вигляді цей продукт завжди з'їдається за дві секунди. Але наявність у складі класичного рецепта сирників муки може серйозно засмутити тих, хто стежить за фігурою. Тому пропонуємо хорошу альтернативу такому рецепту, в якому замість муки та манки можна успішно використовувати вівсяні пластівці. Структура залишиться та сама, а ось користі для організму буде набагато більше.
Інгредієнти для приготування сирників:
- вівсяні пластівці - 5 ст. л,
- сир - 200 г,
- яйце - 1 шт.,
- цукор -1 ст. л,
- сіль — дрібка,
- ванілін, кориця — на смак,
- олія для смаження - 1 ст. л.
Як приготувати сирники з вівсяних пластівців
- 3-4 ложки вівсяних пластівців подрібніть блендером, решту пластівців для панірування.
- Перетріть сир, додайте до нього подрібнені пластівці, перемішайте.
- Вбийте до суміші куряче яйце, всипте цукор, корицю, ванілін, дрібку солі, ретельно перемішайте. Залиште на 15 хвилин, щоб маса набухла.
- Сформуйте акуратні круглі сирники, занурить їх у вівсяні платівці, які залишились для панірування та смажте на олії до гарної скоринки.
Читайте також: