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Росія не має достатньої кількості ракет для інтенсивних обстрілів - ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росія не має достатньої кількості ракет для інтенсивних обстрілів - ЗСУ

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Окупанти застосовують авіацію дистанційно.

Армія агресорки Росії не має запасів достатньої кількості ракет для інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури України. Саме тому окупанти атакують з меншим інтервалом. Ворогу не вдалося досягнути мети і влаштувати повний блекаут.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Усі рахують ракети. Ну, немає у противника достатньої кількості ракет, щоб знищувати нашу критичну інфраструктуру, а саме об’єкти енергетичного сектору, з такою інтенсивністю, як вони це робили в листопаді та в жовтні. Це були два місяці таких наймасованіших обстрілів - частіше, ніж раз на тиждень", - наголосив Ігнат.

За слова представника ЗСУ, армія РФ переважно застосовує авіацію дистанційно. Крім того, окупанти періодично переміщають свої літаки між аеродромами.

"Ми бачимо, що ураженими цілями, перш за все, стають ударні вертольоти противника, а також штурмовики і бомбардувальники. Винищувальна авіація або стратегічна авіація завдає ударів, не входячи в зону ураження нашої ППО", - сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 10 лютого окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Були "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

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Дата публікації
Перегляди
465
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