Масована ракетна атака по Україні 10 лютого: що відомо

Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні, є "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з районів Каспійського моря та Волгодонська, які випускали ракети Х-101 та Х-555. Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (включаючи нічні пуски). Силами оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

ТСН.ua зібрав подробиці про ракетну атаку РФ та її наслідки.

Наслідки атаки

Над Києвом сили ППО збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж, але постраждалих немає, розповів мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку в приватному секторі в Голосіївскому районі.

"Дрібними уламки від ракети пошкодження отримали автівка та чотири приватних будинки. Постраждали вікна будинків і покрівлі. Ушкодження незначні. Ніхто з людей не постраждав", - розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва.

Вибухи також було чути на Лівому березі.

У Київській області працювала ППО. Про вибухи повідомили у Мережі жителі Броварського району.

На Харківщині окупанти завдали удару по Харківському району, поранення отримали вісім цивільних людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

У Львові було чути вибухи, проте мер Андрій Садовий повідомив, що завдяки роботі ППО в місті прильотів не було. Місцева влада попередила про можливі перебої з електропостачанням в області.

У Золочівському районі Львівської області ракета впала біля автобусної зупинки, проте не розірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Постраждалих нема. Перекритий рух для транспортних засобів.

Місто Хмельницький частково залишилося без електропостачання і води внаслідок ракетного удару Росії. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

В Івано-Франківській області під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту.

Сили протиповітряної оборони в Одеській області збили 13 російських ракет. Окупанти здійснили масований удар з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

Звуки вибухів також було чути в Полтавській, Миколаївській областях і в Кривому Розі.

У межах Криворізького району збито 4 ворожі ракети, зокрема 3 у межах міста. Уламки ракет впали на території приватного сектору, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Раніше, в ніч проти 10 лютого, російські окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами по об'єктах критичної інфраструктури в Запорізькій, Харківській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Перебої з електропостачанням

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого російська армія влучила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях, повідомили в компанії "Укренерго".

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки пошкодження енергетичних об'єктів відбулося у шести областях. Зокрема, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури.

За його словами, найскладніша ситуація наразі у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Однак загалом завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України.

Ракети перетнули повітряний простір НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір країни НАТО - Румунії. Ракети зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів з Румунією і Молдовою.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що росіяни свідомо вчинили провокацію, запустивши "Калібри" через повітряний простір інших держав. Українська ППО могла там збити ці ракети, проте не зробила цього одразу через ризик для життя громадян іноземних держав.

Голова української делегаціі у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв закликав Захід продемонструвати свою рішучість і жорстко відповісти на провокацію.

Втім, міноборони Румунії поки не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

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