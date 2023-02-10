Над Одещиною сили ППО збили 13 ракет - голова ОВА

Сили української протиповітряної оборони над Одеською областю, 10 лютого, збили 13 російських ракет.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, окупанти здійснили масований удар з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

"Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні!" - написав він.

Зазначимо, що 10 лютого біля села Кізлів Золочівського району Львівської області впала російська ракета та не розірвалась. Рух трасою перекритий, на місці події працюють рятувальники та поліція.

Під час ракетної атаки окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

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