Ракетний удар по Харкову: в ОВА повідомили перші подробиці

Російська армія вдарила по Харківському району Харкова під час масованої атаки 10 лютого. Постраждали вісім цивільних людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, джерела ТСН.ua в Міністерстві оборони повідомили, що 10 лютого Росія може випустити по Україні до 100 ракет. Цілі залишаються незмінними - енергетична інфраструктура.

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