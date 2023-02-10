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Ракетний удар по Харкову: в ОВА повідомили перші подробиці

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Ракетний удар по Харкову: в ОВА повідомили перші подробиці

Фото: Associated Press

Росія завдала ракетного удару по Харкову.

Російська армія вдарила по Харківському району Харкова під час масованої атаки 10 лютого. Постраждали вісім цивільних людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, джерела ТСН.ua в Міністерстві оборони повідомили, що 10 лютого Росія може випустити по Україні до 100 ракет. Цілі залишаються незмінними - енергетична інфраструктура.

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Дата публікації
Перегляди
4949
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