Ракетний удар по Україні: на Прикарпатті пролунали вибухи

В Івано-Франківській області вранці 10 лютого під час масованої ракетної атаки Росії чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук звернулася до місцевих жителів:

"Друзі, в області працює ППО! Прошу залишатися всім в укриттях! Бережіть себе і близьких! Тримаймося!"

Нагадаємо, що в Україні масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

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