Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Україні: на Прикарпатті пролунали вибухи

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
Дата публікації
Перегляди
1666
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Україні: на Прикарпатті пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Українців закликають прослідувати в укриття.

В Івано-Франківській області вранці 10 лютого під час масованої ракетної атаки Росії чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук звернулася до місцевих жителів:

"Друзі, в області працює ППО! Прошу залишатися всім в укриттях! Бережіть себе і близьких! Тримаймося!"

Нагадаємо, що в Україні масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1666
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація