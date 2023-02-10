Ракетний удар по Україні: на Прикарпатті пролунали вибухи

Українців закликають прослідувати в укриття.
В Івано-Франківській області вранці 10 лютого під час масованої ракетної атаки Росії чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє "Суспільне".
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук звернулася до місцевих жителів:
"Друзі, в області працює ППО! Прошу залишатися всім в укриттях! Бережіть себе і близьких! Тримаймося!"
Нагадаємо, що в Україні масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.
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