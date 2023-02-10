Масштабна повітряна тривога: ворожі ракети летять на захід країни

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій під час повітряної тривоги повідомив, що чотири ворожі ракети рухаються на захід країни.
Про це голова Хмельниччини написав у своєму Телеграм.
За його словами, зафіксована хвиля ракет в повітряному просторі України.
"Чотири ракети рухаються на захід країни. Перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Зокрема, в Києві та області пролунали вибухи. Зокрема, обласна влада завила про роботу ППО.
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