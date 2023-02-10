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Масштабна повітряна тривога: ворожі ракети летять на захід країни

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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9966
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Масштабна повітряна тривога: ворожі ракети летять на захід країни

Фото: Associated Press

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій під час повітряної тривоги повідомив, що чотири ворожі ракети рухаються на захід країни.

Про це голова Хмельниччини написав у своєму Телеграм.

За його словами, зафіксована хвиля ракет в повітряному просторі України. 

"Чотири ракети рухаються на захід країни. Перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Зокрема, в Києві та області пролунали вибухи. Зокрема, обласна влада завила про роботу ППО.

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Дата публікації
Перегляди
9966
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