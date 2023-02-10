Росіяни просунулися на двох ключових напрямках фронту - розвідка Британії

Російські окупанти, 7 лютого, ймовірно, досягли тактичних успіхів на двох ключових ділянках фронту. Утім, зазнали великих втрат.

Про це Міністерство оборони Великобританії повідомляє у Twitter.

У зведенні йдеться, що загарбникам вдалося просунитися на 2-3 км на північній околиці міста Бахмут на Донбасі. Зокрема, вони взяли під свій контроль місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста. Окупанти дедалі ближче підступаються до Бахмута.

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Відомо також, що найманці "Вагнера" обійшли західну околицю міста Вугледар. Проте, зазнали великих втрат, оскільки тут діяли недосвідчені підрозділи.

"Російські війська, ймовірно, бігли і кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму", - зазначають у Міноборони Британії.

Зазначимо, що на сьогодні Україна має на озброєнні усі різновиди зброї, якої не було 24 лютого 2022 року.

Додамо, що найбільш ймовірним напрямком наступу російських військ визначається Донецький напрямок, загалом Донбас.

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