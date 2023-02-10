У Харкові пролунали вибухи під час масованої російської ракетної атаки 10 лютого.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.

"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав він.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.