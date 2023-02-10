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У Харкові пролунали вибухи

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
21к
Час на прочитання
1 хв
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У Харкові пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Повітряна тривога триває - залишайтеся в укриттях!

У Харкові пролунали вибухи під час масованої російської ракетної атаки 10 лютого.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.

"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав він.

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Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

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Дата публікації
Перегляди
21к
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