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У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
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У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Фото: ТСН.ua

Мешканців закликають залишатися в укриттях.

У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 10 лютого пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

Інформацію підтвердив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул. 

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось у укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", - написав він.

Нагадаємо, за даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації, російська армія може випустити по Україні до 20 ракет.

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Дата публікації
Перегляди
11к
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