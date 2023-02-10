У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Мешканців закликають залишатися в укриттях.
У Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 10 лютого пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
Інформацію підтвердив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось у укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", - написав він.
Нагадаємо, за даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації, російська армія може випустити по Україні до 20 ракет.
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