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Перші ракети вже над Україною: Кім дав попередження

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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7027
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Перші ракети вже над Україною: Кім дав попередження

Фото: Associated Press

В країні лунає повітряна тривога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку 10 лютого під час масштабної повітряної тривоги попередив про перші ракети над Україною.

Про це голова області написав у своєму Telegram.

"Перші ракети над Україною. Бережемо себе, спускаємося до укриття", - написав Віталій Кім.

Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.

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Дата публікації
Перегляди
7027
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