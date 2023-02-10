Перші ракети вже над Україною: Кім дав попередження

В країні лунає повітряна тривога.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку 10 лютого під час масштабної повітряної тривоги попередив про перші ракети над Україною.
Про це голова області написав у своєму Telegram.
"Перші ракети над Україною. Бережемо себе, спускаємося до укриття", - написав Віталій Кім.
Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.
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