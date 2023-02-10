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Первые ракеты уже над Украиной: Ким дал предупреждение

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
6018
Время на прочтение
1 мин
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Первые ракеты уже над Украиной: Ким дал предупреждение

Фото: Associated Press

В стране раздается воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 10 февраля во время масштабной воздушной тревоги предупредил о первых ракетах над Украиной.

Об этом глава области написал в своем Telegram.

"Первые ракеты над Украиной. Бережем себя, спускаемся в укрытие", — написал Виталий Ким.

Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

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Дата публикации
Просмотры
6018
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