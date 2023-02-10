Первые ракеты уже над Украиной: Ким дал предупреждение

В стране раздается воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 10 февраля во время масштабной воздушной тревоги предупредил о первых ракетах над Украиной.
Об этом глава области написал в своем Telegram.
"Первые ракеты над Украиной. Бережем себя, спускаемся в укрытие", — написал Виталий Ким.
Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.
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