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Россияне подняли в воздух бомбардировщики: в КМВА предупреждают об угрозе ракетных ударов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5987
Время на прочтение
1 мин
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Россияне подняли в воздух бомбардировщики: в КМВА предупреждают об угрозе ракетных ударов

Фото: Associated Press

Бомбардировщики являются носителями крылатых ракет.

В пятницу, 10 февраля, российская армия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. Они могут нести на борту крылатые ракеты.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, существует большая угроза ракетным ударам РФ.

"В настоящее время враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара", — подчеркнул начальник КМВА.

Попко просит людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также советует после объявления тревоги немедленно перейти к укрытиям.

К слову, в 08:30 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области.

Напомним, в ночь на 10 февраля ряду украинских областей на востоке, юге и севере была объявлена воздушная тревога. Об опасности извещали два раза.

Около 4:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Хмельнитчину. Враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

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Дата публикации
Просмотры
5987
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