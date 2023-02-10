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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5007
Время на прочтение
2 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: Pexels

Вновь в значительном количестве областей 10 февраля объявлена воздушная тревога.

Продолжается ночь на 10 февраля и второй раз за темное время суток в ряде украинских областей на востоке, юге и севере нашего государства объявлена воздушная тревога.

В частности, снова покраснели Винницкая, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и автономная республика Крым.

Позже в этот список преодолевались Киев, Киевская область и Николаевская, Житомирская, Черниговская, Харьковская, Сумская области.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

"Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, воздушная тревога объявлена из-за активности тактической авиации вдоль линии фронта.

Пока эта информация не проверена. Ожидайте информацию от официальных властей.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

Напомним, что ранее в низу украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:

Пока нет подробных подробностей от властей относительно этих взрывов. В социальных сетях распространяется информация о работе ПВО и избиении кое-где иранских беспилотников, но таким сообщениям не хватает подтверждения.

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Дата публикации
Просмотры
5007
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