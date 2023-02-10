В Виннице слышны взрывы

В Виннице были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

По предварительной информации, которая распространяется в социальных сетях — взрывы в Виннице — это вероятно работа ПВО.

В части Украины до сих пор доносится воздушная тревога. В социальных сетях пишут об атаке иранских беспилотников, однако сейчас подробной информации об этом нет.

"Ведется активная работа по «Шахедам», – пишут в социальных сетях.

По состоянию на два ночи мобильное приложение сообщило о повторных взрывах в Виннице.

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