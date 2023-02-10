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У Вінниці чути вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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5364
Час на прочитання
1 хв
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У Вінниці чути вибухи

Фото: ТСН.ua

Триває неспокійна ніч.

У Вінниці було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

За попередньою інформацією, яку поширюють у соціальних мережах - вибухи у Вінниці - це ймовірно робота ППО.

В частині України досі лунає повітряна тривога. У соціальних мережах пишуть про атаку іранських безпілотників, проте зараз детальної інформації про це немає. 

"Ведеться активна робота по «Шахедам», - пишуть у соціальних мережах. 

Станом о другій ночі мобільний додаток повідомив про повторні вибухи у Вінниці. 

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Дата публікації
Перегляди
5364
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