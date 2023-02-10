У Вінниці чути вибухи

Триває неспокійна ніч.
У Вінниці було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
За попередньою інформацією, яку поширюють у соціальних мережах - вибухи у Вінниці - це ймовірно робота ППО.
В частині України досі лунає повітряна тривога. У соціальних мережах пишуть про атаку іранських безпілотників, проте зараз детальної інформації про це немає.
"Ведеться активна робота по «Шахедам», - пишуть у соціальних мережах.
Станом о другій ночі мобільний додаток повідомив про повторні вибухи у Вінниці.
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