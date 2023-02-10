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Половина України "почервоніла" через повітряну тривогу: що сталося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
7447
Час на прочитання
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Половина України "почервоніла" через повітряну тривогу: що сталося

Фото: pixabay.com

В кількох областях України лунає повітряна тривога.

Близько півночі 10 лютого 2023 року повітряна тривога була оголошена у кількох областях на сході та півдні України. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

За попередньою інформацією, іранський дрон, ймовірно, летить у напрямку Черкаської області. Також по річищу Дніпра летить мала група мопедів.

Наразі ця інформація не перевірена. Очікуйте на інформацію від офіційної влади. 

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Перегляди
7447
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