Коли Україна отримає винищувачі: в Раді назвали "оптимістичний варіант"

Веніславський не має жодних сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і далекобійні артсистеми, і ракети.

За найоптимістичнішого сценарію Україна отримає західні винищувачі у другому півріччі чи в кінці 2023 року, заявив представник президента в парламенті, член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Про це нардеп сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"У мене немає жодних сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і більш далекобійні артсистеми, і ракети. Нюанси полягають в тому, що наші партнери приймають рішення з запізненням на три-чотири місяці", – зауважив Веніславський.

Водночас він навів приклади Німеччини та США, аргументуючи свою думку про майбутнє передавання Україні винищувачів.

"Спочатку Україна не отримувала від Німеччини взагалі нічого, крім аптечок, шоломів та бронежилетів. Потім пішли боєприпаси, САУ. Зараз вже танки і йде дискусія навколо літаків. Те ж саме зі США – спочатку отримували стрілецьку зброю, протитанкові гранатомети та ПЗРК, зараз вже доконаний факт отримання системи Patriot. Влітку щодо цього було багато скептичних заяв та оцінок", – розповів нардеп.

"Тому питання про літаки точно буде вирішене, але вони потрібні сьогодні. Ми їх отримаємо в оптимістичному варіанті – друга половина-кінець року", – повідомив представник президента в Раді.

Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що терміни ухвалення рішень про передавання Україні винищувачів – це тижні.

Побувавши 9 січня на саміті ЄС, президент Володимир Зеленський сказав, що "щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками".

Наразі у США ухиляються від прямої відповіді на запитання про передавання Україні винищувачів, але не відкидають такої можливості. Водночас у Британії вивчають питання, які саме винищувачі могли б надати Києву, але попереджають, що процес може тривати місяці.

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