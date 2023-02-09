Воллес виключив можливість негайного передавання винищувачів Україні

За його словами, Лондон зосередиться на "альтернативних методах".

Британський міністр оборони Бен Воллес заявляє, що не варто очікувати негайного передання Україні винищувачів. Процес може тривати місяці.

Про це він сказав у коментарі ВВС.

За його словами, натомість Лондон зосередиться на використанні альтернативних методів забезпечення повітряного прикриття України з допомогою ракет великої дальності та безпілотників.

"Велика Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти у багатьох відносинах, намагаючись досягти ефекту", - сказав Воллес.

За його словами, було б "більш реалістично і продуктивно" передбачити, що Британія надасть ЗСУ літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією. Воллес наголошує, потрібн визнати, "що це не своєрідне негайне "подивіться і дайте цілу партію літаків".

Голова британського Міноборони заявив, що його обов'язок - забезпечити Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони:"І я маю зобов'язання допомогти Україні, тому, якби я віддав усі винищувачі та всі танки, це означало б вивести їх з Естонії та з Великобританії, а тут багато зобов'язань".

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час виступу в парламенті подарував британському спікерові Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів, закликаючи союзників надати сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків".

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