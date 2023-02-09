Історичний момент: Зеленський прибув на саміт ЄС для переговорів із лідерами Європи (відео та фото)

Український президент сфотографувався з лідерами усіх країн ЄС, після чого вони пішли до зали засідання.

Після виступу у Європарламенті український президент Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС.

Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель, потім український президент сфотографувався з лідерами усіх країн ЄС. Після спільної світлини політики разом вирушили до зали засідань. Відомо, що там Зеленський має виступити зі зверненням до них.

Також читайте Оскароносний режисер Хазанавічус розсекретив, який подарунок зробив Зеленському

На відео видно, як привітно та із усмішками лідери країн Європейського союзу зустрічали українського президента. Політики вітали його гучними оплесками.

Нагадаємо, 9 лютого вранці президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті Європейського Союзу та виступу у Європарламенті. Глава держави прибув у компанії французького президента, з яким напередодні мав переговори. В аеропорту Зеленського зустріли очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що Україна стане членом ЄС. Під час свого звернення вона відзначила, що "наша країна сьогодні б'ється не лише за свої цінності, але й за європейські".

Навіщо Зеленський полетів до Британії, Франції та Бельгії? | Альона Гетьманчук

Читайте також: