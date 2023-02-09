Аплодували стоячи: про що говорив Зеленський під час свого виступу у Європарламенті

Україна буде членом Євросоюзу, заявив президент Зеленський під час виступу у Європарламенті.

Сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив під час саміту ЄС у Європарламенті в Брюсселі. Після промови європарламентарі аплодували стоячи українському лідеру.

ТСН.ua зібрав основні цитати з виступу глави держави.

Свій виступ Зеленський розпочав з подяки лідерам країн Європи, які надають Україні підтримку.

"Сьогодні на засіданні Європейської ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим", - сказав президент України.

Він зазначив, що Європа "нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива, Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу, захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання за опонентами російської диктатури".

Зеленський констатував, що вперше в своїй історії Євросоюз надає військову допомогу такого масштабу. Він додав, що найголовнішою загрозою для Європи сьогодні є "диктатора із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема, іранського режиму".

"Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи, цінність людського життя була повністю знищена і в РФ, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін - їх рідних та гаманців", - сказав глава держави.

Він додав, що всі 140 мільйонів громадян РФ для Кремля це - лише тіла, здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе.

Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті де, зокрема, заявив, що лише перемога України над Росією – це гарантія збереження загальноєвропейських цінностей.

"Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, - членом Євросоюзу, що перемагає".

Європарламентарі гучними оплесками відреагували на промову Зеленського, після чого пролунав гімн України та ЄС. Разом із главою Європарламенту Робертою Метсолою глава держави розгорнув на трибуні прапор ЄС.

Зазначимо, що президентка Європарламенту Роберта Метсола на спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці, 9 лютого, прибув до Брюсселя для участі в саміті Європейського Союзу та виступу у Європарламенті. Першою візит Зеленського підтвердила президентка Європарламенту Роберта Мецола і зазначила, що "це історичний день для Європи".

Читайте також: