Під завалами в Туреччині шукають українців ‒ МЗС

У Туреччині під завалами можуть перебувати п'ятеро громадян України. Українські консули вирушили до зони стихійного лиха задля допомоги українцям.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати везуть до Туреччини теплий одяг, предмети першої необхідності та ліки. "На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації. Маємо інформацію про ймовірне перебування п'ятьох українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Одна громадянка була госпіталізована. Загроз їі життю немає", ‒ зазначив Ніколенко.

Він також повідомив, що дипломати вже розшукали 103 українців. Ще 22 громадян не виходять на зв'язок.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус. Загальна кількість постраждалих становить понад 40 тисяч осіб, зруйновано тисячі будівель, під завалами яких досі є люди. Загальна кількість загиблих зросла до 16 тисяч людей.

Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш.

Страшний землетрус у Туреччині: українці шукають людей

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