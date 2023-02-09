Под завалами в Турции ищут украинцев – МИД

В Турции под завалами могут находиться пятеро граждан Украины. Украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия для помощи украинцам.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, дипломаты везут в Турцию теплую одежду, предметы первой необходимости и лекарства.

"На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации. Имеем информацию о вероятном пребывании пятерых украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения. Одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет", – отметил Николенко.

Он также сообщил, что дипломаты уже разыскали 103 украинца. Еще 22 гражданина не выходят на связь.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Общее количество пострадавших составляет более 40 тысяч человек, разрушены тысячи зданий, под завалами которых до сих пор находятся люди. Общее число погибших выросло до 16 тысяч человек.

Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентр стихии находился в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш.

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