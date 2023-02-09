Землетрус у Туреччині та Сирії вбив понад 15 тисяч людей

Станом на 7 ранку 9 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла щонайменше до 15 383 осіб. Кількість загиблих у Туреччині зросла на 3 000 осіб і наразі становить 12 391.

Про це повідомляє NBC News.

Загальна кількість смертей у Сирії становить щонайменше 2 992 особи, зокрема 1 730 у контрольованих районах на північному заході, а також ще 1 262 загиблих у контрольованих владі частинах Сирії.

Нагадаємо, після руйнівного землетрусу на кордоні Туреччини та Сирії, що відбувся 6 лютого, сталося зрушення Аравійської плити більш ніж на три метри щодо Анатолійської плити, на якій розташована Туреччина.

Повідомляється, що з-під уламків зруйнованих будівель рятувальники продовжують діставати постраждалих. Водночас кількість жертв зростатиме в міру продовження пошуково-рятувальних робіт. Як заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, шанси знайти людей під завалами з кожною хвилиною зменшуються.

Журналісти компанії ВВС, які працюють у місцях трагедії, повідомляють, що рятувальні роботи не припиняються ні на хвилину. Коли зупиняється техніка, самі мешканці беруть до рук інструменти та самостійно намагаються розчищати завали.

Незважаючи на завзятість, з якою люди намагаються знайти тих, хто вижив під руїнами, рятувальні роботи ускладнюються через холодну погоду — температура в районах Туреччини, які постраждали від катаклізму, поступово опускається і найближчим часом сягне позначки 7 градусів морозу.

Землетрус у Туреччині: серед жертв шукають українців – подробиці від посла

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