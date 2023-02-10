Когда Украина получит истребители: в Раде назвали "оптимистический вариант"

Вениславский не сомневается, что Украина получит и авиацию, и дальнобойные артсистемы, и ракеты.

При оптимистическом сценарии Украина получит западные истребители во втором полугодии или в конце 2023 года, заявил представитель президента в парламенте, член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У меня нет никаких сомнений, что Украина получит и авиацию, и более дальнобойные артсистемы, и ракеты. Нюансы состоят в том, что наши партнеры принимают решения с опозданием на три-четыре месяца", — заметил Вениславский.

В то же время, он привел примеры Германии и США, аргументируя свое мнение о предстоящей передаче Украине истребителей.

"Сначала Украина не получала от Германии вообще ничего, кроме аптечек, шлемов и бронежилетов. Потом пошли боеприпасы, САУ. Сейчас уже танки и идет дискуссия вокруг самолетов. То же самое из США – сначала получали стрелковое оружие, противотанковые гранатометы и ПЗРК, сейчас уже свершившийся факт получения системы Patriot. Летом по этому поводу было много скептических заявлений и оценок", – рассказал нардеп.

"Поэтому вопрос о самолетах точно будет решен, но они нужны сегодня. Мы их получим в оптимистическом варианте – вторая половина-конец года", – сообщил представитель президента в Раде.

Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сроки принятия решений о передаче Украине истребителей – это недели.

Побывав 9 января на саммите ЕС, президент Владимир Зеленский сказал, что "по истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами".

Сейчас в США уклоняются от прямого ответа на вопрос о передаче Украине истребителей, но не исключают такой возможности. В то же время в Британии изучают вопросы, какие именно истребители могли бы предоставить Киеву, но предупреждают, что процесс может длиться месяцы.

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