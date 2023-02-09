Углеводы незаметно вызывают кариес – стоматолог

Узнайте больше о продуктах, которые могут портить зубы.

Процесс, заключающийся в постепенном разрушении ткани кости или зуба, то есть кариес, могут вызвать некоторые углеводы, такие как хлеб и чипсы.

Об этом рассказал американский стоматолог Кэри Голдштейн.

"Бактерии в полости рта питаются сахаром, содержащимся в углеводах, а это способствует образованию зубного налета и кариеса", — объясняет доктор Голдштейн.

По его словам, после употребления углеводов необходимо обязательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

"Выбирайте более здоровые углеводы, такие как фрукты, овощи и цельные зерна", — добавил стоматолог.

Ранее врачи рассказали о трех продуктах, от которых следует отказаться ради сохранения здоровья.

Сбалансированная пища должна содержать источник белка, здорового жира, углеводов.

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