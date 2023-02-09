Вуглеводи непомітно викликають карієс — стоматолог

Дізнайтеся більше про продукти, які можуть псувати зуби.
Процес, що полягає в поступовому руйнуванні тканини кістки або зуба, тобто карієс, можуть викликати деякі вуглеводи, такі як хліб і чіпси.
Про це розповів американський стоматолог Кері Голдштейн.
"Бактерії в ротовій порожнині живляться цукром, що міститься у вуглеводах, а це сприяє утворенню зубного нальоту та карієсу", — пояснює доктор Голдштейн.
За його словами, після вживання вуглеводів потрібно обов’язково чистити зуби та користуватися зубною ниткою.
"Обирайте здоровіші вуглеводи, такі як фрукти, овочі та цільні зерна", — додав стоматолог.
Раніше лікарі розповіли про три продукти, від яких варто відмовитися задля збереження здоров'я.
Зазначимо, що збалансована їжа повинна містити джерело білка, здорового жиру, вуглеводів.
Читайте також: