Вуглеводи непомітно викликають карієс — стоматолог

Дізнайтеся більше про продукти, які можуть псувати зуби.

Процес, що полягає в поступовому руйнуванні тканини кістки або зуба, тобто карієс, можуть викликати деякі вуглеводи, такі як хліб і чіпси.

Про це розповів американський стоматолог Кері Голдштейн.

"Бактерії в ротовій порожнині живляться цукром, що міститься у вуглеводах, а це сприяє утворенню зубного нальоту та карієсу", — пояснює доктор Голдштейн.

За його словами, після вживання вуглеводів потрібно обов’язково чистити зуби та користуватися зубною ниткою.

"Обирайте здоровіші вуглеводи, такі як фрукти, овочі та цільні зерна", — додав стоматолог.

Раніше лікарі розповіли про три продукти, від яких варто відмовитися задля збереження здоров'я.

Зазначимо, що збалансована їжа повинна містити джерело білка, здорового жиру, вуглеводів.

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