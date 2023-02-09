F-16: какие именно истребители может получить Украина от Британии, пояснил Жданов

По его мнению, Великобритания, скорее всего, собирается передать Украине истребители Tornado.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал поручение британского премьера Риши Сунака министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

Об этом Жданов заявил в интервью ТСН.ua.

По его мнению, Великобритания, скорее всего, собирается передать Украине истребители Tornado.

"Скорее всего, речь идет об истребителях Tornado, потому что стоит вопрос передачи ракет от Великобритании и наших партнеров с дальностью пуска 560 или 1000 км (Storm Shadow. – Ред.). Это крылатая ракета, но она воздушного базирования и на наши самолеты она не станет, потому что нужно модернизировать и дооборудовать для того, чтобы они могли нести эту ракету. Скорее всего, вместе с ракетным вопросом будет решен авиаценный вопрос. Но этих истребителей будет не много. Будет чисто пусковая установка для крылатых ракет", – отметил Жданов.

Что известно об истребителях Tornado

Tornado – боевой сверхзвуковой реактивный самолет третьего поколения с крылом переменной стреловидности. Он долгое время являлся одним из основных боевых самолетов европейских стран НАТО.

Существует три основных варианта Tornado: истребитель-бомбардировщик Tornado IDS (штурмовик), самолет подавления ПВО противника Tornado ECR (электронная борьба/разведка) и истребитель-перехватчик Tornado ADV.

Tornado применяли во время боевых действий на Балканах и Ираке.

Интересная характеристика таких самолетов – способность летать на очень низких высотах. Tornado может удерживаться на высоте 60 метров, следуя рельефу местности, при ручном управлении даже на высоте всего в 30 метров.

Германия после полномасштабного вторжения РФ решила заменить устаревшие Tornado более современными американскими F-35. Тогдашний посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил передать ВСУ немецкие Tornado.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина получит дальнобойное оружие и истребители.

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