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В Кривом Роге мама зарезала сына

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1172
Время на прочтение
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В Кривом Роге мама зарезала сына

Фото: npu.gov.ua

Между мамой и сыном возник конфликт, завершившийся смертью.

В Кривом Роге Днепропетровской области 66-разная женщина во время конфликта зарезала 36-летнего сына. Убийство произошло 2 февраля в частном доме на территории Долгинцевского района.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Во время конфликта мать нанесла сыну смертельные ранения – она дважды ударила ножом ему в грудь. В результате полученной травмы 36-летний мужчина скончался на месте.

С места происшествия изъяли орудие преступления – нож.

© ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Правоохранители задержали 66-летнюю женщину, 7 февраля следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В этот же день подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области задержали 38-летнюю женщину, которая убила родную маму.

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Дата публикации
Просмотры
1172
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