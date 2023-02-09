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У Кривому Розі мама зарізала сина

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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У Кривому Розі мама зарізала сина

Фото: npu.gov.ua

Між мамою і сином виник конфлікт, який завершився смертю.

У Кривому Розі Дніпропетровської області 66-різна жінка під час конфлікту зарізала 36-річного сина. Вбивство сталося 2 лютого у приватному будинку на території Довгинцівського району.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Під час конфлікту матір завдала сину смертельних поранень – вона двічі вдарила ножем йому у груди. Внаслідок отриманої травми 36-річний чоловік помер на місці.

З місця події вилучили знаряддя злочину - ніж.

© ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області
Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Правоохоронці затримали 66-річну жінку, 7 лютого слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Цього ж дня підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині затримали 38-річну жінку, яка вбила рідну маму.

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Дата публікації
Перегляди
1696
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