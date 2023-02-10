На Сумщині ворог обстріляв сім громад: 97 "прильотів", є поранені та руйнування

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 9 лютого 2023 року.

Про це інформує Сумська ОВА.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Білопільської, Юнаківської, Великописарівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Глухівської, Шалигинської.

Було зафіксовано 97 прильоти, у тому числі скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв. На жаль, є поранені та руйнування.

Юнаківська громада: внаслідок мінометного обстрілу (10 прильотів) одного із сіл громади місцевий мешканець 1965 р.н. отримав тілесні ушкодження, а також пошкоджено один приватний будинок.

Білопільська громада: через мінометний обстріл з території рф пошкоджено 3 приватні будинки та відбулося займання господарчої споруди.

Постраждала від мінометів і Есманьська громада: внаслідок обстрілу одного із населених пунктів громади пошкоджено кілька будинків та будівель. На щастя, без людських втрат.

Також внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарчу будівлю.

В інших громадах, на щастя, без наслідків.

Раніше росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

Читайте також:

Відкрито пропагувала "русскій мір": у Сумах СБУ оголосила підозру колаборанці з Енергодара