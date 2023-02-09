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Ворог атакував Сумську область: 87 "прильотів" та вісім кулеметних черг

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог атакував Сумську область: 87 "прильотів" та вісім кулеметних черг

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та РСЗВ / Фото: Патрульна поліція Сумської області

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:00 8 лютого 2023 року.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:00 8 лютого 2023 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг.

  • Краснопільська громада: росіяни били з мінометів − усього 33 прильоти протягом дня.
  • Білопільська громада: теж здійснено мінометний обстріл по території громади − 4 прильоти, а потім ще 8.
  • Есманьська громада: о 13.01 здійснено обстріл зі стрілецького озброєння (4 кулеметні черги, а потім ще 4).
  • Новослобідська громаду ворог обстрілював з мінометів − 22 прильоти.
  • Юнаківська громада: теж здійснено мінометний обстріл громади − 10 прильотів.
  • Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський (ймовірно САУ) обстріл − 10 прильотів.

«Без руйнувань та жертв серед мирних жителів Сумщини.  Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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Дата публікації
Перегляди
197
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