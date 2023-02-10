В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Знову у значній кількості областей 10 лютого оголошена повітряна тривога.

Триває ніч проти 10 лютого і вдруге за темну пору доби у низці українських областей на сході, півдні та півночі нашої держави оголошена повітряна тривога.

Зокрема, знову «почервоніли» Вінницька, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та автономна республіка Крим.

Пізніше до цього списку долалися Київ, Київська область та Миколаївська, Житомирська, Чернігівська, Харківська, Сумська області.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

"Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, повітряна тривога оголошена через активність тактичної авіації вздовж лінії фронту.

Наразі ця інформація не перевірена. Очікуйте на інформацію від офіційної влади.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

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Нагадаємо, що раніше у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

Наразі немає детальних подробиць від влади щодо цих вибухів. У соціальних мережах поширюється інформація про роботу ППО та збиття подекуди іранських безпілотників, але таким повідомленням бракує підтвердження.