Херсон обстріляли забороненими запалювальними снарядами - очевидці

Триває неспокійна ніч через атаку шахідів.
"Росіяни обстріляли центр Херсона запальними снарядами. "Приліт" в один із дворів", - відповідне відео з обстрілом міста забороненими запалювальними снарядами з'явилося у соціальних мережах. Його виклали очевидці інциденту.
Наразі додаткової інформації про атаку немає.
Нагадаємо, що вночі проти 10 лютого у чималій кількості України лунала повітряна тривога через атаку "шахідів". У низі українських міст лунали вибухи. Детальнішої інформації від влади наразі немає.
Будьте обережними і не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.
Читайте також: