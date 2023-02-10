Херсон обстріляли забороненими запалювальними снарядами - очевидці

"Росіяни обстріляли центр Херсона запальними снарядами. "Приліт" в один із дворів", - відповідне відео з обстрілом міста забороненими запалювальними снарядами з'явилося у соціальних мережах. Його виклали очевидці інциденту.

Наразі додаткової інформації про атаку немає.

Нагадаємо, що вночі проти 10 лютого у чималій кількості України лунала повітряна тривога через атаку "шахідів". У низі українських міст лунали вибухи. Детальнішої інформації від влади наразі немає.

Будьте обережними і не нехтуйте особистою безпекою.

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Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.

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