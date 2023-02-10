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Херсон обстріляли забороненими запалювальними снарядами - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Херсон обстріляли забороненими запалювальними снарядами - очевидці

Триває неспокійна ніч через атаку шахідів.

"Росіяни обстріляли центр Херсона запальними снарядами. "Приліт" в один із дворів", - відповідне відео з обстрілом міста забороненими запалювальними снарядами з'явилося у соціальних мережах. Його виклали очевидці інциденту. 

Наразі додаткової інформації про атаку немає. 

Нагадаємо, що вночі проти 10 лютого у чималій кількості України лунала повітряна тривога через атаку "шахідів". У низі українських міст лунали вибухи. Детальнішої інформації від влади наразі немає.

Будьте обережними і не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи

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