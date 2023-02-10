Россияне уже выпустили ракеты по Украине – Одесская ОВА

Противник уже совершил пуски ракет. Воздушная тревога будет продолжительной.

Об этом сообщил глава ОВА Одесской области Максим Марченко.

"В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли – носители ракет "Калибр". Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО", – написал он в Telegram.

Напомним, во всех областях Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Беларуси зафиксировали взлет истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также самолета-разведчика ДРЛО А-50У.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения электроэнергии.

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