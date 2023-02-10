Росіяни вже випустили ракети по Україні - Одеська ОВА

Противник вже здійснив пуски ракет. Повітряна тривога буде тривалою.

Про це повідомив очільник ОВА Одещини Максим Марченко.

"В повітрі перебуває ворожа авіація, в морі кораблі – носії ракет "Калібр". Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО", – написав він в Telegram.

Нагадаємо, в усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу.

У Білорусі зафіксували зліт винищувача МіГ-31К, який може буди носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", а також літака-розвідника ДРЛО А-50У.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях почалися екстрені відключення електроенергії.

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