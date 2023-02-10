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В Кривом Роге раздались взрывы: что известно

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
8740
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздались взрывы: что известно

Фото: ТСН.ua

Жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 10 февраля раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги. Об этом сообщают местные жители в Сети.

Информацию подтвердил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — написал он.

Напомним, по данным главы Николаевской областной военной администрации, российская армия может выпустить по Украине до 20 ракет.

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Дата публикации
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