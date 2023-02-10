В Кривом Роге раздались взрывы: что известно

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 10 февраля раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги. Об этом сообщают местные жители в Сети.

Информацию подтвердил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — написал он.

Напомним, по данным главы Николаевской областной военной администрации, российская армия может выпустить по Украине до 20 ракет.

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