Масована ракетна атака: у декількох областях чутно вибухи

Росіяни випустили по Україні ракети.

В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог випустив ракети.

Наразі відомо, що в Одеській, Полтавській, Миколаївській областях чутно звуки вибухів.

За попередньою інформацією, працює ППО.

"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях!" - написав очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі прогримів вибух.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях почалися екстрені відключення електроенергії.

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