Масована ракетна атака: у декількох областях чутно вибухи

Росіяни випустили по Україні ракети.
В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог випустив ракети.
Наразі відомо, що в Одеській, Полтавській, Миколаївській областях чутно звуки вибухів.
За попередньою інформацією, працює ППО.
"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях!" - написав очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Раніше стало відомо, що у Кривому Розі прогримів вибух.
Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях почалися екстрені відключення електроенергії.
Читайте також: